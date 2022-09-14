Bloomberg: нефтяные доходы России сократились в августе до минимума с марта

Доходы России от экспорта нефти в августе 2022 года сократились до минимального с марта значения $17,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

«Доходы России от экспорта нефти в августе цены сократились до 17,7 миллиарда долларов, что является самым низким показателем, по крайней мере, с марта. Снижение цен на нефть более чем компенсировало увеличение поставок за рубеж», — утверждается в материале.

Этот показатель оказался на $1,2 млрд меньше, чем месяцем ранее. Снижение произошло вопреки ежедневному росту экспорта нефти и нефтепродуктов из России на 220 тыс. баррелей до 7,6 млн баррелей в сутки.

При этом добыча и экспорт нефти в России оказались устойчивыми, свидетельствуют данные отчета МЭА.

«Уровни августа всего на 400-450 тыс. баррелей в сутки ниже показателей конца февраля — начала марта. Несмотря на снижение поставок российской нефти и нефтепродуктов в Европу, США, Японию и Корею на 2 млн баррелей в сутки с начала года, перенаправление потоков в Индию, Китай, Турцию и другие страны позволило снизить потери в добыче», — говорится в докладе.

14 сентября аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) увеличили прогноз по росту спроса на нефть в мире. Раньше предполагалось, что интерес к сырью упадет на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь утверждается, что он будет расти на 2 млн баррелей ежедневно.