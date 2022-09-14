Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посвященный War Thunder клип Моргенштерна набрал 100 миллионов просмотров 14:15
Инфляция в Швеции в августе стала рекордной за более чем 30 лет 14:13
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс перенес операцию по удалению опасного полипа 14:10
TMZ: Ким Кардашьян заработала на скандальном секс-видео $1,5 миллиона 14:08
МО Азербайджана заявило об ответном огне по позициям Армении на границе 14:08
Украинские СМИ сообщили о визите Зеленского в город Изюм в Харьковской... 14:07
Группа «ДДТ» выпустила клип на песню из нового альбома 14:06
Выяснилось, сколько российских пар крайне несчастны в отношениях 14:06
Владимир Бондаренко покинул пост главного режиссера волгоградского НЭТа 14:04
Омбудсмен Армении сообщила об эвакуации 2 570 жителей пограничных сел из-за обстрелов... 14:02

Bloomberg: нефтяные доходы России сократились в августе до минимума с марта

close
100%
Depositphotos

Доходы России от экспорта нефти в августе 2022 года сократились до минимального с марта значения $17,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

«Доходы России от экспорта нефти в августе цены сократились до 17,7 миллиарда долларов, что является самым низким показателем, по крайней мере, с марта. Снижение цен на нефть более чем компенсировало увеличение поставок за рубеж», — утверждается в материале.

Этот показатель оказался на $1,2 млрд меньше, чем месяцем ранее. Снижение произошло вопреки ежедневному росту экспорта нефти и нефтепродуктов из России на 220 тыс. баррелей до 7,6 млн баррелей в сутки.

При этом добыча и экспорт нефти в России оказались устойчивыми, свидетельствуют данные отчета МЭА.

«Уровни августа всего на 400-450 тыс. баррелей в сутки ниже показателей конца февраля — начала марта. Несмотря на снижение поставок российской нефти и нефтепродуктов в Европу, США, Японию и Корею на 2 млн баррелей в сутки с начала года, перенаправление потоков в Индию, Китай, Турцию и другие страны позволило снизить потери в добыче», — говорится в докладе.

14 сентября аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) увеличили прогноз по росту спроса на нефть в мире. Раньше предполагалось, что интерес к сырью упадет на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь утверждается, что он будет расти на 2 млн баррелей ежедневно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть