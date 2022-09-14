В ЕК заявили о десятикратном повышении цен на газ по сравнению с допандемийным уровнем

Стоимость газа в Евросоюзе выросла в 10 раз по сравнению с допандемийным уровнем. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.

«Цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», — сказала фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

Она также сказала, что газохранилища стран ЕС заполнены на 84%, но этого недостаточно для того, чтобы стать независимыми от энергоносителей из России. Также политик призвала бороться с «манипуляциями на газовом рынке». Политик обратилась к странам Евросоюза с призывом снижать энергопотребление. Кроме того, по ее словам, потребители электроэнергии нуждаются в помощи по оплате сильно увеличившихся счетов.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, ЕК вместе со странами Евросоюза готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком.

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин отмечал, что если Евросоюз установит потолок цен на российский газ, то Москва в течение трех-пяти лет сможет перенаправить поставки газа из Европы в другие страны.