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Bloomberg: правительство ФРГ рассматривает возможность национализации Uniper

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Правительство Германии рассматривает возможность национализации энергетического концерна Uniper, повысив свою долю владения акциями с 30% до 50%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

Uniper является крупнейшим импортером газа в Германии — с начала года концерн потерпел убытки в размере €12 млрд из-за антироссийских санкций и снижения поставок газа из России. Поэтому кабмин ФРГ в качестве меры спасения компании рассматривает возможность повысить свою долю владения акциями с 30% до 50%.

«Полная национализация также обсуждается, и финская материнская компания Uniper Fortum Oyj будет иметь право голоса в этом решении», — указано в сообщении.

Предполагается, что правительство Германии будет вынуждено выделить помощь Uniper в размере до €20 млрд.

Ранее Bloomberg сообщило, что власти Германии намерены выделить $68 млрд энергокомпаниям в виде кредитных гарантий.

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