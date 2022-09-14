Криптотрейдеры потеряли $355 млн за сутки из-за колебаний на рынке

Трейдеры потеряли около $355 млн всего за сутки на фоне колебаний на рынке криптовалют. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coinglass.

Криптотрейдеры за сутки лишились $355 млн в результате принудительных закрытий позиций. Всего за сутки были ликвидированы сделки свыше 98 тыс. трейдеров. При этом больше всего убытков пришлось на биткоин, где трейдеры потеряли $132 млн. Еще $126 млн были ликвидированы на сделках с Ethereum. С остальными криптовалютами убытки были значительно ниже.

По данным портала, три четверти позиций, которые были принудительно закрыты, были длинными. Это означает, что трейдеры рассчитывают на то, что рынок будет расти.

13 сентября криптовалюта биткоин ненадолго превысила отметку в $22 тыс. По данным телеканала CNBC, токен продолжил рост в преддверии объявления данных об уровне инфляции в США и обновления Ethereum.

До этого финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь заявил, что данные по инфляции в США и выступление главы федрезерва США (аналога центрального банка) Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул способны нарушить установившееся в последнее время равновесие на рынке криптовалют.