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Bloomberg: хлебопеки и пивовары в Европе могут закрыть свой бизнес из-за дефицита газа

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Depositphotos

Дефицит газа в Европе привел тому, что пивовары и хлебопеки задумались о закрытии своего бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на участников рынка.

Энергетический кризис в Европе запустил цепную реакцию во всем регионе. Пивовары и хлебопеки в разных странах страдают от высоких цен за газ и электроэнергию. Из-за этого некоторые предприятия сокращают производства, а другие задумываются о полном закрытии бизнеса, отметили в публикации.

По данным агентства, в Европе от роста цен на энергоносители страдают как мелкие пивовары, так и большие компании. Например, бельгийская пивоварня Delirium Tremens впервые за столетие столкнулась с реальным риском остановки производства. А владелец семейного предприятия Ален де Лет пожаловался, что запасы углекислого газа закончатся через несколько дней и производство может остановиться впервые с 1906 года. Все это может произойти из-за того, что тонна углекислого газа резко подорожала с 250 до 3,35 тыс.

В публикации указали, что сельскохозяйственная компания Wittenberg Gemuese, которая выращивает помидоры, клубнику и перец начала лишаться отопления и горячей воды, а без этого не могут работать теплицы. А крупнейшая пекарня Швеции Pågen заявила, что возможны перебои в поставках.

12 сентября британский журнал The Economist писал, что Германия может лишиться всей промышленной системы из-за энергетического кризиса.

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