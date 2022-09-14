Квартиры на вторичном рынке в Москве стали продаваться в два раза дольше

Средний срок продажи квартир в Москве с начала 2022 года вырос в два раза и уже превышает 100 дней. Об этом РИА «Недвижимость» заявили эксперты рынка.

«Спрос стал ниже, выбор – больше. Это ведет к росту срока поиска покупателя. Средний срок экспозиции составляет около 111 дней, с каждым месяцем это значение увеличивается», — отметила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

По ее словам, на вторичном рынке жилья в Москве сейчас на продажу выставлено на 37% больше лотов, чем год назад. При этом эксперты рынка указали, что средняя цена сделки опустилась на 10%, а продавцы готовы делать скидку на квартиру примерно в 5%.

Представители риелторских компаний также указали на то, что средний срок продажи квартир вырос, причем более чем в два раза. Если в начале года квартира продавалась в среднем за 27 дней, то сейчас уже около 60 дней.

7 сентября агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «МИЭЛЬ» сообщило, что Объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Москве вырос в августе 2022 года на 3% по сравнению с июлем.