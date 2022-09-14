В Молдавии опасаются «шока» от сокращения поставок газа из России

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в стране опасаются «двойного шока» от сокращения поставок российского газа и высоких цен.

В интервью агентству Bloomberg политик отметила, что республике в любом случае придется снизить уровень потребления голубого топлива, поскольку цены на него «очень высокие».

По словам премьера, которые приводит сайт «Аргументы и факты», в Кишиневе не знают, насколько подорожает топливо предстоящей зимой, поэтому готовятся ко всем вариантам развития событий.