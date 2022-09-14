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Минцифры начало перераспределять бюджетные средства на расчистку частот под сети 5G

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Depositphotos

Минцифры начало перераспределять средства, которые были заложены в бюджет на 2022 год ради расчистки частот для 5G, а также на другие цели. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на запрос Минцифры на внесение изменений в федеральный проект «Информационная инфраструктура».

В документе ведомства предлагается перераспределить бюджет, заложенный на конверсию частот для стандарта связи 5G в объеме 34 млн руб., на развитие ситуационного центра Минцифры, который занимается устранением последствий чрезвычайных ситуаций на сетях связи на фоне «возрастающего количества обращений» в 2022 году. По планам же на конверсию частот до конца года было заложено 1,3 млрд рублей.

В Митнцифры заявили, что на основе ситуационного центра будет резервная площадка, так как это необходимо для развития инфраструктуры. При этом планы по развитию 5G сохраняются. Кроме того, для частот 4,8–4,9 ГГц конверсия не требуется, а вот для диапазона 4,4–4,8 ГГц она может потребоваться. Поэтому сейчас ведутся исследования по поводу ее необходимости.

По словам источника издания, сейчас в телекоммуникационной отрасли сомневаются по поводу целесообразности запуска 5G, так как сейчас есть серьезные проблема с поставками оборудования.

В середине января «Известия» писали, что сети пятого поколения планируют протестировать в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, заявку на испытания «Ростелеком» подал в Госкомиссию по радиочастотам. В Минцифры уточнили, что рассмотрят заявку на ближайшем заседании госкомиссии и комментарии пока преждевременны.

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