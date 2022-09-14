Депутат Рады Железняк заявил, что в проект бюджета Украины заложено $40 млрд заимствований

В проект бюджета Украины заложено, что он должен пополниться $40 млрд в виде заимствований. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около $40 млрд), порядка 94% из них - из внешних ресурсов», — отметил Железняк.

13 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%. В настоящее время курс доллара на Украине закреплен на уровне 36,6 гривны.

До этого РИА «Новости» сообщило, что парламент Украины заложил 50% госбюджета 2023 года на безопасность и оборону. На эти цели из казны будут выделены $29,8 млрд. При этом расходы вдвое превысят доходы (доходы около $34,6 млрд, расходы — $69,9 млрд).

8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство предоставит Украине и ее 18 соседям $2,2 млрд. Эти средства будут предоставлены в виде долгосрочных инвестиций исходя из условий программы иностранного военного финансирования.