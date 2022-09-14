Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Рогов заявил о присутствии на фронте в Запорожье военных, говорящих... 09:42
Bloomberg: компании из РФ не могут заплатить $28,9 млрд по облигациям из-за... 09:39
Деми Ловато намекнула на завершение музыкальной карьеры 09:39
Мостовой объяснил многочисленные отставки тренеров в текущем сезоне РПЛ 09:36
Китайский смартфон взорвался из-за перегрева батареи 09:32
В МИД РФ рассказали, как западные страны могут реабилитироваться в глазах Москвы 09:31
В Петербурге полуторагодовалая девочка умерла в скорой по дороге... 09:31
В Роскомнадзоре заявили, что более 230 млн записей личных данных россиян... 09:26
В Санкт-Петербурге пассажиры такси украли мачете, топор и плед с АЗС 09:24
Минцифры начало перераспределять бюджетные средства на расчистку частот под сети... 09:24

Депутат Рады Железняк заявил, что в проект бюджета Украины заложено $40 млрд заимствований

close
100%
Depositphotos

В проект бюджета Украины заложено, что он должен пополниться $40 млрд в виде заимствований. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около $40 млрд), порядка 94% из них - из внешних ресурсов», — отметил Железняк.

13 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%. В настоящее время курс доллара на Украине закреплен на уровне 36,6 гривны.

До этого РИА «Новости» сообщило, что парламент Украины заложил 50% госбюджета 2023 года на безопасность и оборону. На эти цели из казны будут выделены $29,8 млрд. При этом расходы вдвое превысят доходы (доходы около $34,6 млрд, расходы — $69,9 млрд).

8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство предоставит Украине и ее 18 соседям $2,2 млрд. Эти средства будут предоставлены в виде долгосрочных инвестиций исходя из условий программы иностранного военного финансирования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть