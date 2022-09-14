Немецкий автопроизводитель Traton решил продать свои активы Scania и MAN в России

Traton, входящая в Volkswagen Group, решила продать производителей грузовиков MAN и Scania в России местным партнерам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление компании.

Основные европейские производители грузовиков Scania и MAN выйдут из торговых компаний в России к началу 2023 года. Такую сделку рассмотрит Traton SE, куда входят обе компании и головная Volkswagen Group. Также на продажу выставлена лизинговая структура Scania в России, отметили в публикации.

Компания Traton оценила убыток после ухода с российского рынка в размере до €550 млн в зависимости от курса рубля. При этом в другом заявлении компании говорится, что к 1 сентября 2022 года чистые активы, которые были связаны с Россией, составляли €1 млрд.

Эксперты рынка посчитали, что такая разница в оценке связана с дисконтированием денежных средств по договорам лизинга, которые компания получает не сразу. Однако, с учетом неопределенностей по поводу поставок техники, неизвестно, кто заинтересуется получением прав официального дистрибутора. Но зато интересным является сегмент сервиса техники.

9 сентября нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton продала свой бизнес в России местному менеджменту. Теперь владеет и управляет бизнесом и активами Halliburton в России не зависящая от нее компания ООО «БурСервис».