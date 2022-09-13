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Morningstar: дефицит бюджета США в августе составил почти $220 млрд

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Global Look Press

Бюджет США в августе претерпел сильный дефицит и составил $219,596 млрд. В июле этот показатель был на уровне $211,052 млрд, сообщает портал Morningstar со ссылкой на данные Министерства финансов Штатов.

«Дефицит федерального бюджета США увеличился до $219,6 млрд в августе по сравнению с $170,6 млрд в том же месяце прошлого года», — говорится в материале.

За первые одиннадцать месяцев финансового года, который завершится 30 сентября, дефицит резко сократился до $946 млрд с $1,77 трлн за аналогичный период прошлого года. Это было обусловлено снижением государственных расходов на борьбу с коронавирусной пандемией за последнее время, утверждает Morningstar.

«За первые одиннадцать месяцев 2022 финансового года, который заканчивается 30 сентября, поступления выросли на 23%, в то время как расходы упали на 15%. В августе поступления выросли на 13%, в то время как расходы снизились на 19%», — сообщается в материале.

13 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что во втором квартале американские банки зафиксировали рекордное снижение общего объема размещенных денежных средств как со стороны физических, так и юридических лиц. Уровень всех депозитов сократился на рекордные $370 млрд. Это падение стало сильнейшим с 2018 года.

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