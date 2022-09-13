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Премьер Украины Шмыгаль: в 2023 году инфляция в стране может достичь 30%

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Global Look Press

Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%. Слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля приводят «РИА Новости».

«В рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — заявил Шмыгаль.

В настоящее время курс доллара на Украине закреплен на уровне 36,6 гривны. Ранее депутат парламента Ярослав Железняк говорил, что кабмин одобрил проект госбюджета страны на 2023 год.

13 сентября «РИА Новости» сообщили, что парламент Украины заложил 50% госбюджета 2023 года на безопасность и оборону. На эти цели из казны будут выделены $29,8 млрд. При этом расходы вдвое превысят доходы (доходы около $34,6 млрд, расходы — $69,9 млрд).

8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство предоставит Украине и ее 18 соседям $2,2 млрд. Эти средства будут предоставлены в виде долгосрочных инвестиций исходя из условий программы иностранного военного финансирования.

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