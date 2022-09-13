The Economist: Норвегия «смущенно наживается» на фоне конфликта на Украине

Норвегия стала одним из главных бенефициаров энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет The Economist.

По информации издания, поставка энергии в Европу всегда была прибыльной для Норвегии, которая является четвертым в мире экспортером природного газа. Европейские страны, которые отказываются от российского газа, покупают его у Норвегии. Сейчас доходы Норвегии от экспорта энергоносителей достигли более чем 200 млрд долларов в год, или около 40 тыс. долларов в год на одного норвежца. Этот показатель примерно равен ВВП на душу населения в Евросоюзе.

Автор публикации пишет, что в обычный год экспорт энергоносителей приносит Норвегии около 50 млрд долларов в год, или около 10 тыс. долларов на одного норвежца.

«В Европе принято помогать соседям, попавшим в беду – что доказал пример Украины. Так что странам, на которые свалилась неожиданная удача, вероятно, придется вернуть кое-что в общеевропейский котел», — говорится в статье.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял в ходе Дня немецких работодателей, что гордится тем, что Германия может стать независимой от поставок российского газа.