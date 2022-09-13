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Журналист Bloomberg «поручил» фон дер Ляйен рассказать гражданам ЕС правду о тяжелой зиме

Bloomberg: главе ЕК придется «четко и ясно» сказать гражданам правду о предстоящей зиме

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна «четко и ясно» донести до жителей Евросоюза, что их ожидает тяжелая зима, которая потребует жертв при любом развитии энергокризиса, пишет журналист Bloomberg Лайонел Лорен.

В материале говорится, что фон дер Ляйен предстоит пройти проверку лидерских качеств, так как ей необходимо вернуть доверие европейцев к их властям, но при этом остаться честной и объявить, что зимовать без российского газа придется с очевидными трудностями.

«Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придется снизить на 10-15%.», — написал обозреватель, добавив, что главе ЕК необходимо подчеркнуть, что страны ЕС сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников.

Автор отмечает, что разделение издержек приведет к отмене принятых ранее решений. В частности, ФРГ придется продлить работу атомных электростанций, так как ЕС важны «все до последнего» источники энергии, чтобы не оставить заводы и домохозяйства без отопления.

Лорен подчеркнул, что для принятия подобных решений необходимо сильное политическое руководство, которого нет, так как «тяжеловесы» в лице Ангелы Меркель и Марио Драги ушли со сцены, а Олафа Шольца и Эммануэля Макрона слушают без внимания.

«У фон дер Ляйен есть шанс заполнить образовавшуюся брешь, но она должна без стеснений объявить «чрезвычайное положение» в масштабах всего ЕС», — утверждается в тексте.

Ранее CNN сообщал, что чиновники в Соединенных Штатах испытывают опасения насчет того, что Европа вследствие энергетического кризиса может изменить позицию в отношении России и Украины.

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