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Business Insider: Европа впадет в тяжелую рецессию из-за инфляции и ослабления экономики

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Michael Probst/AP

Европа может погрузиться в тяжелую рецессию, так как энергокризис провоцирует рост инфляции и отрицательно влияет на ВВП. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на данные аналитической компании BlackRock.

«Дефицит энергоносителей повлечет за собой рецессию в Европе, как мы уже предупреждали в марте. С тех пор кризис усугубился, поскольку Россия прекратила поставки газа на континент», — отметили аналитики.

По данным аналитиков, ужесточение кредитно-денежной политики лишь сломит европейскую экономическую активность, которая и так серьезно страдает от последствий энергокризиса. Сейчас расходы на электроэнергию в Европе составляют около 11,7% от общего ВВП. В США же этот показатель на уровне 5,3%.

В BlackRock добавили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) не хочет признавать, что своими действиями он лишь делает только хуже. При этом ЕЦБ и дальше будут следовать своей политике до конца года. Это приведет к сокращению темпов роста экономики на 0,9% дополнительно. Кроме того, пик энергокризиса в Европе будет зимой, так как потребность в отоплении резко вырастет, что спровоцирует очередной рост цен.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на данные финансового конгломерата Goldman Sachs Group Inc сообщило, что у экономики США гораздо больше стимулов к росту в ближайшие месяцы, чем у Евросоюза. Экономическая ситуация в европейских странах в настоящее время находится в ужасном состоянии.

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