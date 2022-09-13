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Абрамченко опровергла сообщения об отказе от сроков годности на этикетках

Вице-премьер Абрамченко опровергла сообщения об отказе печатать сроки годности на этикетках

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Отказ от указания сроков годности и состава на этикетках продуктов не обсуждается российским правительством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Просьба бизнеса об уточнении Национальных стандартов в части определения максимальной и минимальной площади маркировки, безусловно, не должна противоречить правам потребителя на достоверную и полную информацию о товаре», — уточнили в службе политика.

Отмечается, что поручение Абрамченко по рассмотрению предложений бизнеса касалось также анализа наиболее актуальной для покупателей информации на этикетке.

Ранее сообщалось, что в Росстандарте допустили исчезновение с упаковок данных о месте производства и указания о том, где именно на товаре указан срок годности. Так ведомство ответило на поручение вице-премьера рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов для экономии чернил.

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