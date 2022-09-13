Reuters: нефтяные запасы в США сократились до минимальных показателей с октября 1984 года

Стратегические нефтяные запасы в США упали на 8,4 млн баррелей, достигнув показателя в 434,1 млн баррелей, что стало минимальным значением с октября 1984 года. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные американского Министерства энергетики.

Сокращение нефтяных запасов в США до 434,1 млн баррелей стало минимальным значением за последние 38 лет. При этом высвобождение запасов в начале сентября стало самым крупным с начала мая 2022 года. Всего из хранилищ на прошлой неделе забрали около 6,4 млн баррелей малосернистой сырой нефти и примерно 2 млн баррелей высокосернистой сырой нефти, отметили в публикации.

По данным агентства, США занимаются высвобождением запасов еще с весны по плану президента Джо Байдена. Предполагается, что в течение полугода из запасов будут забирать примерно 1 млн баррелей нефти ежедневно, то есть за шесть месяцев должно получиться 180 млн баррелей. Это решение было принято на фоне роста инфляции и подорожания топлива в Штатах.

В Reuters указали, что изъятие нефти закончится в октябре. При этом задействованные резервы помогли снизить цену на топливо с $5 до $3,75 за галлон.

9 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США ищет способы предотвратить скачок цен на нефть, в том числе изучается возможность дополнительного высвобождения запасов сырой нефти из стратегических резервов.