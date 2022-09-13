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«Ъ»: бюджет РФ на ближайшие три года защитит страну почти от всех ожидаемых неожиданностей

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Бюджет на 2023–2025 годы, работа над которым уже закончена, защищает от почти всех ожидаемых неожиданностей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно утвержденной схеме, бюджетные расходы на 2023–2024 годы будут вне зависимости от текущей конъюнктуры доходов финансироваться исходя из условной цены экспорта нефти несколько выше $60 за баррель. При этом в 2025 году новый вариант «бюджетных правил» будет исходить из расчетной цены в $60 за баррель нефти. Кроме того, при низких тепах роста мирового ВВП, дефицит бюджета будет финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По данным издания, Минфин занимает осторожную позицию из-за неоднозначных результатов по исполнению бюджета в августе. Поэтому, скорее всего, сентябрьские показатели будут дефицитными, хотя до этого в бюджет поступали сверхдоходы от продажи нефти и газа. При этом основные объемы дефицита доходов могут перейти на 2023 год. Также пока неясно, стоит ли закладывать в проектировку бюджета снижение мирового ВВП и сценарий энергокризиса.

В публикации указали, что Минфин, по итогу, собирается обеспечить резервы под любой возможный сценарий развития в мировой экономике. В Минэкономики же посчитали, что необходимо заранее готовить почву для дальнейшего роста, несмотря на ситуацию в глобальной экономике.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что состояние бюджета в РФ лучше, чем в большинстве стран G20, притом, что российская экономика выходит на траекторию роста.

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