Депутат Кирьянов: снизить безработицу в России поможет налаживание собственного производства

Сократить уровень безработицы в России возможно с помощью создания новых рабочих мест на отечественных предприятиях. Слова заместителя председателя Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова приводят «Известия».

«Налаживание собственного производства даст надежду на то, что безработица будет сокращаться и люди найдут себе новые рабочие места, будут иметь стабильный доход», — заявил Кирьянов.

По его словам, многие россияне пострадали из-за ухода западных компаний из страны в связи с международными санкциями. Сейчас эти граждане находятся в риске безработицы. Однако есть примеры, когда западные бренды после ухода переходили к российскому менеджменту, благодаря чему удавалось сохранить рабочие места.

«Есть примеры перехода от мирового бренда, которому невозможно больше работать в России, к другому бренду — McDonald's и «Вкусно — и точка», например. Действительно более 160 тыс. человек сохранили свои рабочие места», — заключил Кирьянов.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране в настоящее время находится на историческом минимуме и составляет менее 4%. При этом высокая степень занятости населения наблюдалась еще в июне, что говорит об относительной стабилизации экономической системы в связи с международными санкциями.