СЦК выявил ряд отклонений судов с зерном от коридора в Черном море

Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ) выявил ряд случаев отклонения судов, которые занимаются вызовом зерна с Украины, от установленного коридора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СЦК по итогам работы с 1 августа.

Как указывается в документе, с 1 августа центр обеспечил безопасный проход 122 судов из портов Украины и 144 судов — в порты этой страны.

«В соответствии со своими обязанностями СКЦ тщательно отслеживал движение как направляющихся на Украину, так и следующих с Украины судов по морскому гуманитарному коридору в Черном море. В ряде случаев было зафиксировано отклонение от коридора. Центр связался с капитанами и указал им на необходимость придерживаться координат», — сказано в отчете.

В тексте также отмечается, что в ряде случаев, когда одно и же судно неоднократно отклонялось от маршрута, СКЦ направил капитанам формальные письменные уведомления.

Ранее сообщалось, что покупатель отказался от следовавшего в Ливан на судне Razoni украинского зерна.

В конце июля сообщалось, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.