Власти Швейцарии открестились от плаката с призывом доносить на расточительных энергопотребителей

Министерство охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии не призывало доносить на граждан, обогревающих дома выше 19°C, за денежное вознаграждение в 200 франков. Слова официального представителя ведомства Симоны Хуг Нидербергер приводит информационный портал «20 минут».

«Не существует подобных плакатов от имени Швейцарской Конфедерации, и мы не призываем доносить на людей», — заявила она.

Согласно проведенному порталом «20 минут» расследованию, речь идет о «фальсифицированной информации», которая «широко разошлась в интернете через социальные сети». А в Словакии местные СМИ опубликовали эту информацию, не проверив ее достоверность.

11 сентября в социальных сетях была распространена социальная реклама, которая призывала жителей Швейцарии жаловаться на соседей, температура домов которых составляет больше 19°C. Отмечалось, что за своевременные анонимные доносы «Гражданское общество Швейцарии» будет выплачивать гражданам по 200 франков или около 13 тыс. рублей.

О последствиях для граждан конфедерации за несоблюдение правительственных указаний при нехватке газа заявлял и пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Маркус Спурндли. По его словам, таким жителям будет грозить штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.