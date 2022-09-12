Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин заявил о попытках ВСУ перейти в контрнаступление на направлении... 16:28
В Белоруссии уничтожили памятник польским партизанам на кладбище 16:25
Официантка покрасила волосы и оказалась в больнице 16:25
Bloomberg: судовладельцы стали массово закупать танкеры для перевозки нефти зимой 16:24
Очевидцы сообщили о звуках громкого взрыва в Ростовской области 16:21
Меган Фокс в лифе из страз и микрошортах пришла на 41-летие Бейонсе 16:18
Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства российской «дочки» Google 16:18
Вяльбе призналась, что не ждет звонка из «Спартака» 16:17
Президент Франции Макрон приедет на похороны королевы Елизаветы II 16:15
В Москве мужчина угрожал сбросить годовалого мальчика с 12-го этажа 16:13

Премьер-министр Грузии заявил о росте экономики страны из-за правильной позиции по Украине

close
100%
Sputnik/РИА «Новости»

Грузия смогла достичь хороших двузначных показателей в экономическом росте благодаря четкой позиции по кризису на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, передает ТАСС.

«Если бы не наша правильная позиция, то, возможно, сегодня у нас был бы не двузначный экономический рост, а экономическое падение, как и во всем мире», — отметил Гарибашвили.

По его словам, после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года сначала появились определенные риски. Причем они также были в Европе и по всему миру. Однако четкая позиция все изменила.

Он добавил, что экспорт товаров в период с января по июль 2022 года составил $3,1 млрд, что на 36,4% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Туристические доходы за указанный период достигли $1,6 млрд, что в три раза аналогичного периода 2021 года.

В начале августа Гарибашвили сообщил, что экономика Грузии в июне выросла на 7,2%, а за полугодие данный показатель составил 10,5%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть