Премьер-министр Грузии заявил о росте экономики страны из-за правильной позиции по Украине

Грузия смогла достичь хороших двузначных показателей в экономическом росте благодаря четкой позиции по кризису на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, передает ТАСС.

«Если бы не наша правильная позиция, то, возможно, сегодня у нас был бы не двузначный экономический рост, а экономическое падение, как и во всем мире», — отметил Гарибашвили.

По его словам, после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года сначала появились определенные риски. Причем они также были в Европе и по всему миру. Однако четкая позиция все изменила.

Он добавил, что экспорт товаров в период с января по июль 2022 года составил $3,1 млрд, что на 36,4% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Туристические доходы за указанный период достигли $1,6 млрд, что в три раза аналогичного периода 2021 года.

В начале августа Гарибашвили сообщил, что экономика Грузии в июне выросла на 7,2%, а за полугодие данный показатель составил 10,5%.