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Путин заявил, что инфляция к концу года в России не превысит 12%

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Wanna News Agency/Reuters

Инфляция в России по итогам года составит около 12%, и тенденция на уменьшение продолжится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Инфляция в России после пикового значения в апреле снизилась до 14,1% по состоянию на 5 сентября. По итогам года есть все основания ожидать, что она будет на уровне 12%», — отметил глава государства.

По его словам, тренд на снижение уровня инфляции в стране продолжится. При этом РФ не допустила резкого спада в экономике, а ситуация в этой сфере стабилизируется.

10 сентября глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что подготовку федерального бюджета на ближайшую трехлетку обсудят на совещании по экономике у президента России Владимира Путина на следующей неделе.

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