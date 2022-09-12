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Путин положительно оценил состояние российского бюджета

Президент Путин заявил, что состояние российского бюджета лучше, чем в странах G20

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что состояние бюджета в РФ лучше, чем в большинстве стран G20, притом, что российская экономика выходит на траекторию роста. Его слова приводятся на официальном сайте главы государства.

«Состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках и большинства стран «большой двадцатки» (G20. — «Газета.Ru»), да и у наших друзей в странах БРИКС», — сказал он.

По словам Путина, помесячная динамика ключевых экономических показателей в России демонстрирует постепенную стабилизацию и выход на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному режиму работы.

Президент также отметил, что сокращение ВВП в стране замедлилось до 4,3%, а экономическая активность возросла.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти направят 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики страны.

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