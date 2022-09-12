The Economist: ФРГ из-за газового кризиса рискует потерять всю промышленность

Германия может лишиться всей промышленной системы из-за энергетического кризиса. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Обозреватель журнала считает, что промышленность ФРГ последние годы держалась на дешевой российской энергетике из возможности сбыта производимой продукции на рынках КНР. По словам автора, из-за санкций и спада китайской экономики Германия столкнулась с испытанием индустриальной системы на прочность. Журналист уверен, что немецкое производство находится под угрозой исчезновения.

«Ситуация выглядит «токсичной» для многих организаций. Через глобальные цепочки поставок этот «яд» рискует распространиться на остальной промышленно развитый мир, сильно зависящий от немецких производителей. Самой большой проблемой промышленности Германии стала растущая стоимость энергии. Цена на электроэнергию на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в десять», — говорится в публикации.

По данным издания, сильнее всего от энергокризиса пострадали более мелкие предприятия. Обозреватель сообщает, что почти четверть организаций с числом сотрудников менее тысячи человек отменили или отклонили заказы на производство. Особое внимание автор уделил производству хлеба. В статье указывается, что примерно десять тыс. производителей испытывают трудности, как никогда до этого в послевоенной Германии.

«Им необходимы электричество и газ для нагрева печей и работы тестомесильных машин, даже несмотря на рост цен на муку, масло и сахар, а также на труд пекарей. На предприятии отчаянно не хватает сотрудников, и они пытаются экономить электроэнергию, например, держа печи на выходе холодными и выпекая все буханки в штаб-квартире», — сообщает The Economist.

Автор материала пишет, что помимо этого промышленный кризис, который вызван, по его мнению, в том числе и проблемами с цепочкой поставок, дополнительно разрушает эти же цепочки. Отмечается, что немецкий стальной гигант ArcelorMittal объявил о планах закрыть два завода в северной Германии и отправить сотрудников в отпуск, а крупнейший в ФРГ производитель аммиака и карбамида Stickstoffwerke Piesteritz закрыл свои заводы по производству аммиака в земле Саксония-Анхальт.

«Демонстрируя, как такие шаги распространяются по цепочкам поставок, остановка привела к нехватке AdBlue, продукта, который имеет решающее значение для очистки двигателей дизельных грузовиков, они помогают связывать Германию с зарубежными рынками. Стефан Кутс из Кильского института предупреждает, что «экономическая лавина катится в сторону Германии». Вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют отголоски этого явления», — подытожил обозреватель.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что еврозона может столкнуться с рецессией из-за рекордных цен на газ. Он также предположил, что грядущая зима может стать «одной из самых худших в истории» Европы.