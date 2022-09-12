Daily Mail: в парламенте Британии захотели обогревать его здание энергией Темзы

Спикер палаты общин Великобритании Линдси Хойл обратилась к экспертам с просьбой изучить возможность использования гидроэнергетических турбин для получения энергии реки Темзы в целях обогрева здания парламента. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Энергия приливов Темзы может быть использована, чтобы помочь парламенту справиться с кризисом цен...», — сказано в сообщении.

Отмечается, что установка гидроэнергетических турбин рассматривается в качестве одного из вариантов снижения затрат на энергию в здании парламента.

Сторонники данной инициативы заявляют, что покойная королева Елизавета II установила такие турбины в Виндзорском замке и замке Балморал.

Тем не менее, по мнению экспертов, энергии одной турбины может хватить только на то, чтобы вскипятить чайник. При этом в управлении лондонского порта рассказали, что современные технологии не подходят для Темзы из-за большой амплитуды приливов.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представила план по спасению энергетики страны за £150 млрд.