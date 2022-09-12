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Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России

Индонезия будет рассматривать возможность импорта нефти из России, если Москва предлагает лучшую цену за ресурс. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо в беседе с газетой Financial Times.

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна и она даёт лучшую цену, то конечно», — цитирует президента Life.ru.

Видодо подчеркнул, что у правительства есть обязанность находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей страны и её народа. И Индонезия, добавил президент, хочет найти данное решение.

По данным FT, Джакарта на протяжении многих лет не закупала российскую нефть в значительных объёмах.

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