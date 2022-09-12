Курс доллара и евро на Мосбирже вырос

Рубль в начале торгов понедельника дешевеет к доллару и евро: курс доллара достиг 60,87 рубля, евро — 61,48 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара растет на 27 копеек, до 60,87 рубля, евро — на 51 копейку, до 61,48 рубля.

Ранее курс евро опустился до минимума за последние 20 лет после решения «Газпрома» полностью прекратить поставки по «Северному потоку» на неопределенный срок. Котировки европейской валюты 5 сентября снизились к американской на 0,7% до $0,988.

На фоне сообщений о приостановке прокачки топлива по российскому трубопроводу европейские акции также продемонстрировали спад. Больше всех пострадал фондовый индекс Франции — котировки Cas 40 упали на 1,8%. Региональный индекс Stoxx 600 снизился на 1%, немецкий Dax — на 1,7%, а лондонский FTSE 100 — на 0,7%, отмечает газета.

2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» на неопределенный срок.