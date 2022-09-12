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Эксперт заявил об аномалии на рынке вкладов в РФ

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что российский рынок рублевых вкладов уже пять месяцев испытывает аномалию. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«На рынке вкладов сохраняется аномалия: по вкладам в рублях ставки на короткие сроки выше, чем на большие. В июле средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме «до востребования», составляли 7,17%, тогда как ставки на срок свыше 3 лет – 6,23%. Такая аномалия называется инверсией», — сообщил он.

По его словам, эта аномалия возникла в марте: тогда средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме «до востребования», достигли 16,25%, тогда как ставки на срок свыше трех лет были существенно ниже – 8,41%.

Ранее сообщалось, что профицит внешней торговли России в период с января по август 2022 года вырос до $213,6 млрд.

Уточняется, что за первые восемь месяцев 2022 года показатель увеличился более чем в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2021 года. Тогда профицит внешней торговли России был равен $90,5 млрд. За период с января по июль 2022 года это значение составляло $192,4 млрд.

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