Демографический спад в Китае может привести к торможению роста экономики страны в середине 2030-х годов. Об этом пишет The Economist.

«ВВП Китая может стать первым в мире в середине 2030-х годов. Но после этого он снова начнет отставать, так как в КНР демографический спад становится все явнее», — отметили в публикации.

По данным издания, ВВП Китая в 2021 году достигнул $17,7 трлн, а американский ВВП сейчас составляет $23 трлн. Однако росту китайской экономики может препятствовать политика нулевой терпимости к коронавирусу, тяжелая ситуация на рынке недвижимости, технологическая война с США и отказ от реформирования госпредприятий.

В статье также указали, что по прогнозам ВВП Китая к 2031 году может подняться на 47% со средним ростом в 4% за год. При этом цены в КНР подрастут почти на треть (+30%), а обменный курс возрастет на 13%. Если все эти факторы сложатся вместе, то Китай может стать ведущей экономикой мира, обогнав США.

6 сентября старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ Чэн Хунган заявил, что антироссийские санкции со стороны западных стран положительно повлияли на торговые отношения между Россией и Китаем.