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Американский политолог Эберт назвал ошибкой введение потолка цен на российскую нефть

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Depositphotos

Введение США потолка цен на российскую нефть является ошибочной стратегией сказал американский политолог Стефан Эберт в беседе с «Известиями».

«Как я понимаю, есть такое понятие как свободная торговля. И это еще практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие», — сказал он, отметив, что такая мера является продолжением экономической войны наподобие тех, что Соединенные Штаты ведут с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

Говоря о предложении Вашингтона ввести рестрикции для компаний, которые будут скрывать происхождение нефти, Эберт подчеркнул, что речь идет о «действительно очень плохих» последствиях. Также он сказал, что не понимает, каким образом США будет контролировать происхождение нефтяных поставок, так как кроме их союзников, включая ЕС и Японию, еслть и другие страны, две трети населения земного шара.

Ранее экономист Кулагин заявил, что попытки ограничить цены на газ для России являются нарушением контрактов, где «Газпром» уже волен спокойно отключать поставки топлива, если оплата не производится.

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