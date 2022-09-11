Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Американский политолог Эберт назвал ошибкой введение потолка цен на российскую нефть 06:57
Четыре человека погибли на Кинбурнской косе в Николаевской области из-за ВСУ 06:52
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих команд мира 06:48
Nikkei: КНДР смогла улучшить свои ракеты после 2019 года 06:38
НТВ назвало сумму, которую получила t.A.T.u. за 15-минутное воссоединение... 06:28
Президент киевского «Динамо» назвал хамством очередные выходки болельщиков... 06:12
МО: российские солдаты захватили у ВСУ американский БТР M113 05:57
Жирков призвал Джеко и Пьянича не выходить на матч с Россией 05:51
Заповедник горит из-за украинских обстрелов под Николаевом 05:40
Экс-игрок «Фиорентины» Кузманович назвал отличным уровень футбола Кокорина 05:31

Адвокат Голенев рассказал о предосторожностях при оформлении кредита

Адвокат Голенев: беглое чтение договора при формлении кредита приводит к осложнениям

close
100%
Depositphotos

Управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев рассказал агенству «Прайм», что перед оформлением кредита необходимо тщательно разобраться, так как есть высокий риск попасть в ловушку из-за банковских уловок и собственной финансовой неграмотности.

По словам эксперта, большинство подписывает банковские договоры, при этом даже не читают их до конца.

«Старо как мир, но работает», — подчеркнул Голенев.

Специалист отметил, что граждане зачастую не обращают внимание на деление кредитного договора на общую и специальную часть. При этом на руки заемщик получит только специальную часть.

Голенев отметил, что в договоре необходимо внимательно читать условия «с подвохом», которые могут поместить внутрь «обычных условий», а также пункты, которые касаются действий банка в случае просрочки по выплатам.

Также он предостерег, что супругам перед взятием кредита необходимо оформить брачный договор или другой юридический документ, так как нередко оформившая займ пара разводится. По словам Голенева, эта мера поможет не нервничать о том, каким может быть решение суда по части выплат кредита.

Ранее сообщалось, что российские коммерческие банки стали массово увеличивать предельный возраст для ипотечных заемщиков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть