Адвокат Голенев рассказал о предосторожностях при оформлении кредита

Управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев рассказал агенству «Прайм», что перед оформлением кредита необходимо тщательно разобраться, так как есть высокий риск попасть в ловушку из-за банковских уловок и собственной финансовой неграмотности.

По словам эксперта, большинство подписывает банковские договоры, при этом даже не читают их до конца.

«Старо как мир, но работает», — подчеркнул Голенев.

Специалист отметил, что граждане зачастую не обращают внимание на деление кредитного договора на общую и специальную часть. При этом на руки заемщик получит только специальную часть.

Голенев отметил, что в договоре необходимо внимательно читать условия «с подвохом», которые могут поместить внутрь «обычных условий», а также пункты, которые касаются действий банка в случае просрочки по выплатам.

Также он предостерег, что супругам перед взятием кредита необходимо оформить брачный договор или другой юридический документ, так как нередко оформившая займ пара разводится. По словам Голенева, эта мера поможет не нервничать о том, каким может быть решение суда по части выплат кредита.

Ранее сообщалось, что российские коммерческие банки стали массово увеличивать предельный возраст для ипотечных заемщиков.