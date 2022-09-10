В Швейцарии граждан собираются наказывать тюрьмой за превышение температуры в доме зимой

Правительство Швейцарии планирует в зимний отопительный период наказывать граждан за превышение установленного порога температуры в +19℃ во внутренних помещениях зданий, которые отапливаются газом. О таких мерах по экономии топлива написало издание Blick со ссылкой на сообщение пресс-секретаря департамента экономики Швейцарии Маркуса Сперндли.

Горячая вода, по его словам, может быть нагрета только до +60℃. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

В случае нарушения правил человеку грозит тюремное заключение или штраф. В случае умышленных действий возможно лишение свободы на срок до трех лет или штраф. В случае небрежного нарушения мер возможен штраф.

На этой неделе президент Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль предупредил сограждан о возможных отключениях электричества.

Накануне швейцарская компания Synhelion объявила о начале строительства первого в мире промышленного предприятия для производства из солнечной энергии синтез-газа. Затем его могут без затруднений перерабатывать в керосин или бензин.