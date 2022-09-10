Президент Туркмении поручил увеличить мощности нефтегазовой отрасли

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству проверить возможности по увеличению мощностей и прибыли нефтегазовой, химической, текстильной и строительной отраслей. Об этом пишет «Нейтральный Туркменистан».

По данным издания, на заседании вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий нефтегазовую отрасль в стране, заявил о том, что госкомпания «Туркменнефть» в период с января по август 2022 года выполнила план по добыче нефти на 100,7%, а по переработке нефти – на 111%.

В газете указали, что план по добыче газа за аналогичный период выполнен на 114,3%, а по поставкам газа – на 124,3%. При этом Бердымухамедов указал, что необходимо принять меры, чтобы темпы роста ВВП сохранились.

В начале августа газета Nebit-Gaz писала, что на газовом месторождении Шерепли на юго-востоке Туркмении получен промышленный приток природного газа. Кроме того, отмечается, что сейчас в велаяте бурят еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.