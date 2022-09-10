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В Госдепе США прокомментировали заявление РФ об отсутствии поставок зерна Украины бедным

Госдеп США в ответ на критику РФ по продовольственной сделке заявил, что рынок зерна глобален

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Администрация США назвала зерновой рынок глобальным в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что украинское продовольствие не поступает бедным странам, а поставляются государствам Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС.

«Одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам. И, думаю, разумеется... Проблема вот в чем... Это глобальные рынки», — заявил в ходе брифинга координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

По его словам, вне зависимости от того, в какую страну поставляется продовольствие, оно увеличивает объемы глобального предложения и предоставляет людям возможность купить другую пшеницу.

«Так что это в некотором смысле вводящая в заблуждение дискуссия», — подытожил чиновник

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что все зерно, вывозимое с территории Украины в рамках соглашения между Москвой, Киевом и Анкарой, в итоге было направлено в Европу, а не в развивающиеся страны.

По его словам, развивающиеся страны получили лишь два судна с продовольствием с Украины. Российский лидер отметил, что страны Запада касательно этого вопроса продолжают действовать «как колонизаторы».

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