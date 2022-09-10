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Лукашенко поручил заключить договоренности с Россией в сфере налогообложения и перевозок

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству финансов подписать договор с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Об этом говорится на национальном правовом интернет-портале.

«Одобрить проект договора между Республикой Беларусь и РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Уполномочить министерство финансов на проведение переговоров по проекту договора, подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — говорится в документе.

Кроме того, белорусский лидер одобрил проект соглашения между правительством Белоруссии и России о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, которые проходят по территориям Белоруссии и России. Своим указом Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на подписание этого соглашения с РФ.

Ранее Александр Лукашенко не исключил проведение в стране амнистии для заключенных в преддверии Дня народного единства, который отмечается в республике 17 сентября. Президент отметил, что белорусские власти традиционно идут на этот символический шаг для народа страны во время празднования каких-то «великих дат».

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