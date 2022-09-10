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Ember: ЕС произвел рекордное количество солнечной энергии за четыре месяца

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Depositphotos

В период с мая по август Евросоюз (ЕС) произвел свыше 99 терраватт-часа электроэнергии при помощи солнечных панелей, что на 28% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные независимого аналитического центра Ember.

«Летом 2022 года Европа стала рекордсменом по производству солнечной энергии — с мая по август на нее пришлось 12 процентов в энергобалансе ЕС. При помощи солнечных панелей за указанный период удалось выработать 99,4 терраватт-часа электроэнергии», — отметили в публикации.

По данным аналитиков, генерация такого объема электроэнергии при использовании газовых электростанций стоила бы €29 млрд. При этом рост выработки зеленой энергии говорит о том, что Европа всеми силами старается сократить зависимость от дорогого и вредного для окружающей среды вида топлива.

Эксперты сошлись во мнении, что инвестиции в солнечную энергию стали окупаться, так как каждый тераватт-час этой энергии помог сократить европейцам огромные суммы. При этом сейчас в Европе строят так много электростанций, что теперь каждое лето могут устанавливаться рекорды по производству безопасной энергии.

В конце августа глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия планирует подключиться к поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана. По его словам, Баку будет поставлять энергию в Грузию, а оттуда она пойдет в Румынию.

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