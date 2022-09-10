Минфин США: лимит цен на нефть из РФ установят страны, согласившиеся применять механизм

Потолок цен на импорт нефти из России будет устанавливаться всеми странами, которые будут согласны на применение нового механизма. Об этом сообщило министерство финансов Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«Страны, которые согласятся применять морскую сервисную политику и ценовые исключения, те, кто возьмет на себя обязательства применять ценовые ограничения на импорт, смогут напрямую участвовать в коалиционном консультативном процессе установления ценовых ограничений», — сказано в справочных материалах Минфина США.

Также министерство добавило, что коалиция будет руководствоваться набором технических факторов и работать под началом «координатора», который будет назначаться по принципу ротации.

Ранее помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявляла, что лимит цен на российскую нефть, который планируют ввести США и другие страны G7, нужно установить на рыночном уровне за вычетом премии за риск — надбавки, возникшей после начала спецоперации и эмбарго на закупки российского топлива.

Накануне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщал, что Соединенные Штаты планируют совместно с союзниками ввести ограничение цены российской нефти к 5 декабря.