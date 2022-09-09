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Эрдоган заявил, что попросит Путина о поставках продовольствия из России

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Sputnik/Sergei Savostyanov/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с главой РФ Владимиром Путиным вопрос поставок российского продовольствия на предстоящей встрече в Узбекистане. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью телеканалу NTV.

«В Самарканде у нас будет встреча с господином Путиным, которая, я думаю, будет широкой и обстоятельной. На этой встрече мы в основном обсудим вопрос зернового коридора», — сказал Эрдоган.

По его словам, в ходе встречи он хочет попросить Путина начать отправлять зерно и продовольствие — Турция в свою очередь организует их поставку в бедные страны Африки.

«Я рассчитываю открыто обсудить это с ним, потому что в Африке есть много стран, которые находятся в трудной ситуации, и нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее», — сообщил турецкий президент.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что согласен с Путиным относительно проблемы поставок украинского зерна в развитые страны, а не в бедные регионы Африки. Он также подчеркнул, что Турция выступает за начало поставок продовольствия из России.

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