В Австрии заявили о неготовности поддержать идею потолка цен на газ РФ

Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что ее страна сейчас не готова поддержать идею о введении потолка цен на газ из России. Слова министра перед экстренным заседанием Совета ЕС по энергетике передает ТАСС.

Гевесслер отметила, что для Австрии это является болезненным обстоятельством, поскольку страна все еще зависит от российского газа и не может поддержать предложение об ограничении цен на него.

«Мы смогли снизить зависимость от российского газа с 80% до менее 50%. Но мы все еще зависимым», — подчеркнула министр.

Ранее британская газета Financial Times писала о том, что несколько стран ЕС опасаются полной остановки поставок газа и РФ после введения потолка цен. По информации издания, не менее 10 европейских стран предлагают ввести потолок цен для всех поставщиков, чтобы не «разозлить Москву».