Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Биологи показали, что «прыгающий» ген участвует в развитии лейкемии и защищает от... 13:37
В Ростовской области нашли мертвой пропавшую школьницу 13:36
В Северной Ирландии собака вернулась к хозяевам спустя год после пропажи 13:34
Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией 13:34
В корейском термоядерном реакторе смогли 20 секунд удержать плазму в 100... 13:33
Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и несут «тысячные потери» 13:33
Поместье Елизаветы II появилось на сайте аренды жилья Airbnb 13:32
Прокуратура направит в суд дело в отношении активистов «Стопхам», подравшихся со... 13:31
Украина могла получить артснаряды из Пакистана «обходным путем» 13:31
В Москве полицейский залез в окно квартиры, чтобы спасти 2-летнего мальчика 13:31

В Австрии заявили о неготовности поддержать идею потолка цен на газ РФ

Министр энергетики Гевесслер: Австрия все еще зависит от российского газа

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что ее страна сейчас не готова поддержать идею о введении потолка цен на газ из России. Слова министра перед экстренным заседанием Совета ЕС по энергетике передает ТАСС.

Гевесслер отметила, что для Австрии это является болезненным обстоятельством, поскольку страна все еще зависит от российского газа и не может поддержать предложение об ограничении цен на него.

«Мы смогли снизить зависимость от российского газа с 80% до менее 50%. Но мы все еще зависимым», — подчеркнула министр.

Ранее британская газета Financial Times писала о том, что несколько стран ЕС опасаются полной остановки поставок газа и РФ после введения потолка цен. По информации издания, не менее 10 европейских стран предлагают ввести потолок цен для всех поставщиков, чтобы не «разозлить Москву».

"
"
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть