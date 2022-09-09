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Sabah: ЕС начал приближаться к «капитуляции» перед Россией из-за ситуации с газом

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Murad Sezer/Reuters

Евросоюз стал приближаться к «капитуляции» перед Россией в вопросе газа. Об этом сообщает обозреватель Sabah Хасан Басри Ялчин.

По словам колумниста, ЕС сейчас не в состоянии решить вопрос с поставками газовых ресурсов.

«Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — подчеркнул Ялчин.

Как уточнил эксперт, Европа сама не может полагаться только на помощь Соединенных Штатов на фоне неясного итога предстоящих выборов в американский конгресс.

«Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций», — заметил автор.

Он также добавил, что самой Европе газ оказался больше нужен, чем РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил об обрушении рынка газа и электроэнергии ЕС.

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Санкции против России
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