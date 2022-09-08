«Дочкам» стратегических компаний РФ разрешили не раскрывать данные западным совладельцам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятиям, долями в которых владеют стратегические компании РФ, разрешено не раскрывать данные о своей работе совладельцам из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Общества с ограниченной ответственностью, доля прямого или косвенного участия в уставных капиталах которых принадлежит юридическим лицам, <…> включенным в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, вправе не предоставлять информацию о своей деятельности участникам таких обществ <…>, являющимся лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия», — говорится в указе.

Тем же документом для лиц из недружественных стран устанавливается специальный порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью. Разрешения на операции с долями в ООО, в которых участвуют лица из недружественных стран, будет выдавать правкомиссия.

В августе текущего года Путин подписал указ о новых ограничениях для инвесторов из недружественных стран, фактически запретив им продавать доли в российских банках до конца декабря.