Минфин: США с союзниками планируют ввести «ценовой потолок» для нефти из РФ к 5 декабря

Соединенные Штаты планируют совместно с союзниками ввести ограничение цены российской нефти к 5 декабря. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Yahoo Finance.

«Мы планируем ввести потолок на цену до 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет (санкций) ЕС», — сказал Адейемо, поясняя, что ограничение введут страны Большой семерки (G7) и «ряд других стран, которые согласились присоединиться к этой коалиции».

Заминистра напомнил, что в рамках шестого пакета санкций страны G7 собираются отказаться от импорта российских нефтепродуктов, а также перестать предоставлять услуги по их импорту. По его словам, ограничение цены « позволит создать ситуацию, чтобы Россия продолжала отправлять свою нефть, пользуясь услугами G7, но только при условии, что она продается по определенной цене».

Адейемо также объяснил, что лимит цен будет установлен на уровне, превышающем стоимость ее добычи.

«Наша цель в том, чтобы обеспечить на рынках хороший уровень предложения и создать давление на цены в сторону снижения», — отметил он.

Ранее он заявлял, что Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью к декабрю.