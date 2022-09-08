Бельгия выступает за введение потолка цен не только на газ из России

Бельгия выступает за принятие решения об ограничении цен не только на российский, но и на весь остальной импортируемый Евросоюзом газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Отмечается, что Бельгия выражает желание ввести такую меру с учетом цен на голубое топливо в Азии.

Ранее газета Politico писала, что ряд стран Евросоюза выступили за введение ограничения цен на весь газ, импортируемый в ЕС.

По информации издания, этот вопрос поднимался в ходе обсуждения введения потолка цен на российский газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Брюссель пока не выступил против этой идеи, однако подчеркнула, что реализовать ее намного сложнее, чем ввести ограничения только для российского газа.

Уточняется, что Венгрия, Словакия и еще как минимум две страны не поддерживают идею введения потолка цен на газ из России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье.