Эрдоган заявил о панике Запада из-за зимы на фоне энергокризиса

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что западные страны находится в панике в связи с тем, как проведут текущую зиму в условиях растущих цен и энергетического кризиса. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Хорватии, передает РИА «Новости».

«Есть тема энергетического кризиса. Цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Западные страны в панике относительно того, что будут делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания», — сказал он.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Запад поставляет украинской армии некачественное вооружение и ведет провокационную политику в вопросе российско-украинского урегулирования. Он отметил, что это не приведет к нужному результату. Вучич, в свою очередь, заявил, что предстоящая зима в европейских странах будет холодной, а следующая может стать полярной.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что еврозона может столкнуться с рецессией из-за рекордных цен на газ. По его мнению, грядущая зима может стать «одной из самых худших в истории» Европы.