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Депутат Макаров: Силуанов выглядит так, как будто руководит Минфином 220 лет

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Андрей Макаров пошутил над главой Министерства финансов Антоном Силуановым во время пленарного заседания Московского Финансового Форума. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал издания Ura.ru.

«Силуанов выглядит так, что все считают, что он руководил Минфином все 220 лет», — заявил Макаров.

8 сентября глава Министерства финансов Антон Силуанов раскрыл формулу финансового суверенитета российской экономики. По его словам, для достижения этой цели необходимо следовать двум правилам: жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.

В условиях международных санкций важным также станет формирование резервов не в долларах и евро, а в золоте и юанях. Использование китайской валюты в настоящее время является более безопасным, чем ведущие мировые резервные расчетные единицы. При этом, по словам Силуанова, доля юаня в золото-валютных резервах России в дальнейшем будет только усиливаться.

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