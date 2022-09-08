Депутат Макаров: Силуанов выглядит так, как будто руководит Минфином 220 лет

Депутат Госдумы Андрей Макаров пошутил над главой Министерства финансов Антоном Силуановым во время пленарного заседания Московского Финансового Форума. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал издания Ura.ru.

«Силуанов выглядит так, что все считают, что он руководил Минфином все 220 лет», — заявил Макаров.

8 сентября глава Министерства финансов Антон Силуанов раскрыл формулу финансового суверенитета российской экономики. По его словам, для достижения этой цели необходимо следовать двум правилам: жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.

В условиях международных санкций важным также станет формирование резервов не в долларах и евро, а в золоте и юанях. Использование китайской валюты в настоящее время является более безопасным, чем ведущие мировые резервные расчетные единицы. При этом, по словам Силуанова, доля юаня в золото-валютных резервах России в дальнейшем будет только усиливаться.