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На Курилах до конца 2022 года хотят собрать 2,5 тысячи модульных гостиничных номеров

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Depositphotos

На Курилах до конца 2022 года планируется собрать 2,5 тыс. модульных гостиничных номеров. Заместитель руководителя федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова на сессии Восточного экономического форума «Уникальные Курилы: инвестиционные возможности» сообщила, что речь идет о современной технологии, а созданные объекты будут безопасны для природы.

«Номер полностью производится на заводе, оснащенный всем внутренним необходимым оборудованием и в принципе, кроме движущих элементов, он привозится полностью на площадку, на площадке собирается. Девелоперский цикл в этом случае сокращается на площадке до двух недель-месяца. В данном случае мера поддержки грантовая, мы субсидируем 50% стоимости такого лота», — сообщила Лысенкова.

По ее словам, такая технология позволяет быстро создавать объекты в том числе на экотерриториях и в уникальных местах, не нанося вред экосистеме. Кроме того, подобные отели полностью независимы от инженерных сетей и могут быть изготовлены в различных стилях, например, с этническими мотивами.

Глава корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, в свою очередь, сообщил, что инвесторами преференциального режима на Курилах за полгода стали девять компаний, в основном в сфере туризма. По его словам, ряд предпринимателей планирует начать строительство, а некоторые уже начали реализовывать свои проекты.

Новый преференциальный налоговый режим действует на Курилах с начала марта. Инвесторы, зарегистрированные на островах после 1 января 2022 года, освобождаются от уплаты налога на прибыль и имущество на 20 лет с даты регистрации. Также обнулены земельный и транспортный налоги, а страховые взносы установлены на уровне 7,6%.

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