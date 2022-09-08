На Курилах до конца 2022 года хотят собрать 2,5 тысячи модульных гостиничных номеров

На Курилах до конца 2022 года планируется собрать 2,5 тыс. модульных гостиничных номеров. Заместитель руководителя федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова на сессии Восточного экономического форума «Уникальные Курилы: инвестиционные возможности» сообщила, что речь идет о современной технологии, а созданные объекты будут безопасны для природы.

«Номер полностью производится на заводе, оснащенный всем внутренним необходимым оборудованием и в принципе, кроме движущих элементов, он привозится полностью на площадку, на площадке собирается. Девелоперский цикл в этом случае сокращается на площадке до двух недель-месяца. В данном случае мера поддержки грантовая, мы субсидируем 50% стоимости такого лота», — сообщила Лысенкова.

По ее словам, такая технология позволяет быстро создавать объекты в том числе на экотерриториях и в уникальных местах, не нанося вред экосистеме. Кроме того, подобные отели полностью независимы от инженерных сетей и могут быть изготовлены в различных стилях, например, с этническими мотивами.

Глава корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, в свою очередь, сообщил, что инвесторами преференциального режима на Курилах за полгода стали девять компаний, в основном в сфере туризма. По его словам, ряд предпринимателей планирует начать строительство, а некоторые уже начали реализовывать свои проекты.

Новый преференциальный налоговый режим действует на Курилах с начала марта. Инвесторы, зарегистрированные на островах после 1 января 2022 года, освобождаются от уплаты налога на прибыль и имущество на 20 лет с даты регистрации. Также обнулены земельный и транспортный налоги, а страховые взносы установлены на уровне 7,6%.