«Ъ»: крупнейшие банки РФ начали предлагать наличную валюту КНР, Турции и ОАЭ

Крупнейшие российские банки начали предлагать клиентам наличную валюту дружественных стран — китайский юань, турецкую лиру, эмиратский дирхам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, например, «Совкомбанк» предлагает для купли-продажи наличный дирхам несмотря на то, что с этой валютой пока нет даже биржевых торгов. В банке заявили, что эмиратский дирхам является одной из самых стабильных валют в мире» (с 1997 года и по сей день один доллар стоит 3,67 дирхама).

Банк ПСБ в ближайшее время запустит запуск операции купли-продажи турецкой лиры. В Кредитной организации рассказали, что покупка этой валюты доступна в объемах, поступающих от россиян в кассы банка, при этом ее продажа банку осуществляется без ограничений.

По данным «Ъ», наиболее широко в рамках купли-продажи жителям России из «мягких» валют на рынке сейчас предлагается китайский юань. Приобрести или продать эту валюту в наличном виде можно в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Совкомбанке, Россельхозбанке (РСХБ), «Открытии», Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), Экспобанке и ряде менее крупных банках.

Эксперты считают, что национальные валюты дружественных стран, — Китая, Турции и ОАЭ, — в текущих условиях способны заменить доллары и евро на российском рынке.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что часть российских банков начали или уже готовятся выдавать кредиты корпоративным клиентам в юанях, постепенно замещая доллар в своих кредитных портфелях.