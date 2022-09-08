Губернатор Лимаренко: «Газпром» планирует построить завод по сжижению газа на Сахалине

«Газпром» планирует построить завод по сжижению природного газа на Сахалине. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, до конца 2025 года планируется полностью газифицировать Сахалин и Курилы. Несколько лет назад уровень газификации острова составлял всего 14%. Сегодня Сахалин газифицирован на 50%.

«Сжиженный природный газ придет на Курилы уже в следующем году. В рамках Восточного экономического форума подписали соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Оно предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа <...> Мы хотим, чтобы жители нашего нефтегазового региона имели возможность отапливать свои дома экологически чистым и доступным топливом. Поэтому до конца 2025 года мы совместно с «Газпромом» полностью газифицируем Сахалин и Курилы», — поделился Лимаренко.

Ранее сообщалось, что проекты строительства моста на Сахалин и железной дороги Якутск — Магадан для российских властей оказались не в приоритете.