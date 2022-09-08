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«Известия»: маркировка пива может начаться с 1 марта 2023 года

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Depositphotos

Маркировка пива и пивной продукции может начаться с 1 марта 2023 год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правкомиссию по профилактике правонарушений, возглавляемой главой МВД России.

Предложение в комиссии объяснили ростом смертности от некачественных спиртных напитков. Отмечается, что несмотря на борьбу с контрафактом на рынке алкоголя присутствует теневой сегмент, а игроки пытаются подстроиться под госрегулирование.

Крупнейшие производители, как сообщили в Минпромторге, уже заявили о готовности к началу маркировки продукции в следующем году. Однако в министерстве полагают, что с марта 2023-го начнется только регистрация участников оборота пивной продукции в информационной системе.

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, окончательное решение о сроках начала маркировки примет правительство России.

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков начался в России с 1 апреля 2021 года. Предполагалось, что он завершится 31 августа 2022-го. Однако в августе этого года правительство продлило его до 28 февраля 2023 года.

В июле 2022 года Союз российских пивоваров призвал президента России Владимира Путина не вводить маркировку продукции из-за того, что это парализует работу отрасли.

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